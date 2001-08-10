Тихоокеанское
информационное агентство
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Воды не будет в некоторых районах Охи 26 июня
13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Воды не будет в некоторых районах Охи 26 июня

Воды не будет в некоторых районах Охи 26 июня

Воды не будет в некоторых районах Охи 26 июня с 9:00 до 18:00. Подрядная организация выполнит там работы по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг. Об этом ASTV.RU сообщили в МУП "Охинское коммунальное хозяйство".

Суточный запас воды необходимо иметь охинцам, проживающим в следующих микрорайонах и кварталах:
  • микрорайон № 6;
  • микрорайон № 7; 
  • квартал № 28 – квадрат между улицами Ленина, Карла Маркса и Блюхера;
  • квартал А – квадрат между улицами Ленина, Карла Маркса и 50 лет Октября;
  • квартал № 19 (частично) – квадрат между улицами Ленина, Комсомольской и 50 лет Октября.
Под отключение попадут детские сады № 2 «Солнышко», № 7 «Журавушка», № 10 «Золушка», № 5 «Звездочка», а также школы № 1 и 7.

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