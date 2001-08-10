Тихоокеанское
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Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года. Об этом сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург.

В интервью газете «Красная звезда» он рассказал, что используемый подход основан на создании аденовирусных контейнеров для доставки гена, кодирующего белок «короны» у COVID-19.

«Вакцина вводится дважды. Причём один и тот же ген вводится на разных носителях, что даёт возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени», — подчеркнул Гинцбург.

По его словам, это гарантирует, что получивший данную вакцину будет иметь иммунитет в течение минимум двух лет. Об этом пишет RT.

Длительный срок действия препарата был доказан в ходе совместной работы с Минобороны России над вакцинами против вируса Эбола в Гвинее.

«Так как вакцина от коронавируса создана по такому же принципу и на основании той же самой платформы, есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трёх, четырёх, пяти или шести месяцев, а по крайней мере два года и более», — заключил Гинцбург.

Он также заявил, что для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции может потребоваться до 70 млн доз препарата.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предположили, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться у переболевших COVID-19 от шести месяцев до года.

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