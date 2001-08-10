Больше половины жителей Сахалинской области поддерживают новые поправки в Конституцию

Новые данные ВЦИОМ обсуждают в Telegram-сообществе. По последней информации почти 90% сахалинцев и курильчан знают о том, что голосование по поправкам в Конституцию состоится уже через неделю. О том, где и как можно высказать свое мнение проинформированы 60%.

2/3 опрошенных жителей области декларируют поддержку поправкам. В Telegram-сообществе считают, что, вероятно, высокий процент информированности и заинтересованности граждан может вылиться в весьма высокий процент поддержки поправок.

Как отмечают в источнике, в регионе сравнительно благоприятная общественно-социальная обстановка и власти в коронакризис расширяют взаимодействие с жителями.