Тихоокеанское
информационное агентство
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13:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Больше половины жителей Сахалинской области поддерживают новые поправки в Конституцию

Больше половины жителей Сахалинской области поддерживают новые поправки в Конституцию

Новые данные ВЦИОМ обсуждают в Telegram-сообществе. По последней информации почти 90% сахалинцев и курильчан знают о том, что голосование по поправкам в Конституцию состоится уже через неделю. О том, где и как можно высказать свое мнение проинформированы 60%.

2/3 опрошенных жителей области декларируют поддержку поправкам. В Telegram-сообществе считают, что, вероятно, высокий процент информированности и заинтересованности граждан может вылиться в весьма высокий процент поддержки поправок.

Как отмечают в источнике, в регионе сравнительно благоприятная общественно-социальная обстановка и власти в коронакризис расширяют взаимодействие с жителями.

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