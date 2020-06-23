Акция «Свеча памяти» состоялась в Поронайске

На площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова в Поронайске прошла памятная церемония, посвященная Дню памяти и скорби. Невзирая на погоду, почтить память жертв самого трагического события в истории нашей страны пришли члены патриотического движения «ЮНАРМИЯ», десятки жителей города разных возрастов. В числе участников акции был и глава района Александр Радомский.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в области традиционную акцию провели в укороченном формате. Ведущие акции рассказали собравшимся, что «Свеча памяти» - это международная акция, участники которой ежегодно в День памяти и скорби зажигают свечи в память 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и всех павших в боях за Родину. Память погибших участники акции почтили минутой молчания, после чего на площади с музыкальной композицией выступила сотрудник культурно-досугового центра «Мир» Елена Таран. Завершилась патриотическая акция церемонией зажжения свечей и возложением цветов к бюсту Героя Советского Союза Владимира Пермякова.