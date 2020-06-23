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16:02, 23.06.20 | Новости общества Сахалина и Курил
Холодной воды не будет в Луговом
Холодной воды не будет в Луговом в предстоящий четверг, 25 июня. Об этом сообщает мэрия Южно-Сахалинска со ссылкой на Горводоканал.
Так, в связи с ремонтными работами на сети водопровода с 10.00 до 16.00 отключат холодную воду по ул. Дружбы, 10, 12, 38, 58-76, 58а-64а, ул. Гайдука, 1-5, 1а-в, 23-33, 50, ул. 2-я Северная, 1а, 21-26, ул. 2-я Пионерская, 2-28, 5-61, 45а, 38-60.
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