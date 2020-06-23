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17:12, 23.06.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайские улицы начали украшать летними цветами

Поронайские улицы начали украшать летними цветами

К высадке цветов приступили в Поронайске Сегодня, 23 июня. Традиционную работу по озеленению проводят работники МУП «ПКК-1». 

Высадка будет проходить в несколько этапов. Первую партию цветов коммунальщики высаживают сегодня на городской площади и центральных скверах. До конца месяца цветущий вид также приобретут сквер «Тайхо Коки», сквер «Первооткрывателей», клумбы и вазоны на центральных улицах города.

Всего планируется высадить 40 тысяч цветов разных сортов.

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