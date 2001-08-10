Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2020
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09:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Аэрофлот возобновил продажу билетов на субсидированные перевозки

Аэрофлот возобновил продажу билетов на субсидированные перевозки

Аэрофлот возобновил продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний Группы «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания до 31 декабря 2020 года. Доступны следующие направления:

Направление

Тариф в одну сторону, руб.

Владивосток — Москва

7400

Петропавловск-Камчатский — Москва

7500

Хабаровск — Москва

7200

Южно-Сахалинск — Москва

7300

Якутск — Москва

7000

Магадан — Москва

7200

Хабаровск — Магадан

4000

Хабаровск — Новосибирск

5700

Хабаровск — Владивосток

1800

Хабаровск — Красноярск

6000

Хабаровск — Петропавловск-Камчатский

2500

Хабаровск — Иркутск

3000

Хабаровск — Южно-Сахалинск

1000

Владивосток — Петропавловск-Камчатский

6000

Владивосток — Южно-Сахалинск

1500

Калининград — Москва

3800

Калининград — Санкт-Петербург

3500

Симферополь — Сочи*

2500

*на текущий момент полеты планируется возобновить с 01.08

Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут:

- Граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет);

- Инвалиды I группы любого возраста;

- Инвалиды с детства II и III группы;

- Сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида;

- Многодетные семьи.

Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести, обратившись в круглосуточный контакт-центр Аэрофлота, в офисах собственных продаж компании, а также в уполномоченных агентствах.

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