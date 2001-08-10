Аэрофлот возобновил продажу билетов на субсидированные перевозки
Аэрофлот возобновил продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь.
Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний Группы «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания до 31 декабря 2020 года. Доступны следующие направления:
Направление
Тариф в одну сторону, руб.
Владивосток — Москва
7400
Петропавловск-Камчатский — Москва
7500
Хабаровск — Москва
7200
Южно-Сахалинск — Москва
7300
Якутск — Москва
7000
Магадан — Москва
7200
Хабаровск — Магадан
4000
Хабаровск — Новосибирск
5700
Хабаровск — Владивосток
1800
Хабаровск — Красноярск
6000
Хабаровск — Петропавловск-Камчатский
2500
Хабаровск — Иркутск
3000
Хабаровск — Южно-Сахалинск
1000
Владивосток — Петропавловск-Камчатский
6000
Владивосток — Южно-Сахалинск
1500
Калининград — Москва
3800
Калининград — Санкт-Петербург
3500
Симферополь — Сочи*
2500
*на текущий момент полеты планируется возобновить с 01.08
Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут:
- Граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет);
- Инвалиды I группы любого возраста;
- Инвалиды с детства II и III группы;
- Сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида;
- Многодетные семьи.
Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести, обратившись в круглосуточный контакт-центр Аэрофлота, в офисах собственных продаж компании, а также в уполномоченных агентствах.
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