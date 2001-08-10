Аэрофлот возобновил продажу билетов на субсидированные перевозки

Аэрофлот возобновил продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам. Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний Группы «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания до 31 декабря 2020 года. Доступны следующие направления:

Направление Тариф в одну сторону, руб. Владивосток — Москва 7400 Петропавловск-Камчатский — Москва 7500 Хабаровск — Москва 7200 Южно-Сахалинск — Москва 7300 Якутск — Москва 7000 Магадан — Москва 7200 Хабаровск — Магадан 4000 Хабаровск — Новосибирск 5700 Хабаровск — Владивосток 1800 Хабаровск — Красноярск 6000 Хабаровск — Петропавловск-Камчатский 2500 Хабаровск — Иркутск 3000 Хабаровск — Южно-Сахалинск 1000 Владивосток — Петропавловск-Камчатский 6000 Владивосток — Южно-Сахалинск 1500 Калининград — Москва 3800 Калининград — Санкт-Петербург 3500 Симферополь — Сочи* 2500

*на текущий момент полеты планируется возобновить с 01.08

Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут:

- Граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет);

- Инвалиды I группы любого возраста;

- Инвалиды с детства II и III группы;

- Сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида;

- Многодетные семьи.

Билеты по субсидируемым тарифам можно приобрести, обратившись в круглосуточный контакт-центр Аэрофлота, в офисах собственных продаж компании, а также в уполномоченных агентствах.