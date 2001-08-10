В Поронайске на улице Западная идет капитальный ремонт дороги

В Поронайске продолжается капитальный ремонт улицы Западная. Привести в порядок участок дороги протяженностью более 700 метров планируется до конца октября текущего года.

Работы по капитальному обновлению улицы стартовали в апреле. В настоящее время подрядная организация приступила к монтажу водопропускных лотков для отвода ливневых и талых вод с проезжей части. Также строительной организацией проводятся работы по устройству дорожной одежды и подготовке основания под бортовой камень.

- На капитальный ремонт улицы Западная в рамках муниципального контракта выделено более 77 миллионов рублей. Улица получит новое асфальтобетонное покрытие, пешеходный тротуар. Кроме того, на участке заменят инженерные сети, ведущие к многоквартирным домам. Будут обустроены пешеходные переходы, дорожная разметка, озеленение, - рассказал представитель Департамента муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа Виктор Ушмодин.

Помимо улицы Западная, в этом году новый облик получит участок по улице Ленина. На его ремонт в рамках муниципальной программы направлено более 87 миллионов рублей. Работы на участке будут завершены до конца сентября.