Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2020
Сегодня 05:15
69,47|78,06|41,09
На Сахалине скоро можно будет в онлайн формате записаться в областные загородные лагеря
10:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Концерт прошел на Кунашире в честь Парада Победы

Концерт прошел на Кунашире в честь Парада Победы

Парад Победы прошел в на Кунашире. Вчесть этого там организовали концерт. Перед зрителями выступили артисты южно-курильского районного дома культуры на центральной площади райцентра. Порадовали местных и новые детские хореографические творческие коллективы.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?