Клумба может появиться на перекрестке Ленина-Компроспект в Южно-Сахалинске

Центр развития городской среды “Наш город" запустил опрос, касающийся озеленения улиц и перекрестков Южно-Сахалинска. Местных жителей призывают высказать свое мнение на портале тутбудет.рф.

Как отметил руководитель ЦРГС "Наш город" Василий Вишневский, в начале этой недели он с общественниками и представителями профильных структур муниципалитета принимал участие в инспектировании работ на Коммунистическом проспекте. На встрече озвучили ряд аргументов по созданию зеленой зоны возле "Главпочтамта" на перекрестке улицы Ленина и Компроспекта. Однако впоследствии в материалах СМИ они не были отражены в полной мере. В связи с этим, директор учреждения считает целесообразным выразить свою позицию.

По словам Василия Вишневского, зеленые массивы в городе выполняют различные функции. Они оживляют городские ландшафты, придают улицам целостность, законченность и аккуратность.

— Если все улицы закатывать в асфальт и плитку, то мы получим обратный эффект. Озеленение — важнейшая составляющая комфортной городской среды, — рассказывает Вишневский.

Что касается клумбы на перекрестке Ленина и Коммунистического проспекта, в центре считают, что озелененный островок, выполненный в естественных природных формах вкупе с пластичным озеленением, будет органично вписываться в центральный перекресток города, дополнять и оживлять уличный ландшафт. Уход за этой зеленой зоной не будет вызывать сложностей — с прямых проездов убирать пыль легче, чем с закругленных. Это наглядно показывает целый ряд улиц областного центра.

Как отмечают в мэрии областного центра, эта территория - не самое проходимое место в городе, она находится на третьем месте по популярности пешеходных потоков, после перекрестков ул. Сахалинская — Ленина и Компроспект - Амурская.

Некоторые участники инспекции опасаются, что клумба будет мешать пешеходам и ограничивать территорию во время проведения общегородских мероприятий. На что в Центре развития городской среды отмечают, что сегодня ширина пешеходного пешехода (4 метра) превышает существующую интенсивность потока пешеходов в четыре раза. Наличие зеленого островка будет исключать выход людей на проезжую часть в неположенном месте. Более того, устройство клумбы исключает установку обязательных металлических ограждений, которые все равно бы препятствовали сплошному проходу пешеходов. Что касается проведения праздников, то место для размещения клумбы находится в удаленности от ключевых мест показа мероприятий и там наблюдается низкая обзорность.

В Центре развития городской среды подчеркивают, что подобные зеленые зоны существовали на этой территории еще в советский период. Это подтверждают и архивные фотографии.

По словам директора МКП "Горахитектура" Андрея Ковальчука, инициатива обустройства зеленого островка на этом перекрестке довольная интересна. Кустарники и малая растительность не только украшают город, но и задерживают распространение пыли и грязи. Однако решающее слово остается за жителями.

— Если жители решат, что клумбам быть, мы готовы взять шефство над будущими зелеными островками, чтобы показать иной подход, современный, - резюмировал Вишневский.

Опрос на портале тутбудет.рф продлится до конца этой недели.