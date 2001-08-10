Сахалинцы стали чаще покупать новые автомобили

Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" сообщают о том, что в мае 2020 года рынок новых легковых автомобилей в России упал почти наполовину.

Рыночное падение затронуло практически все субъекты РФ, но есть и такие, где авторынок продемонстрировал положительную динамику.

Как отмечают эксперты агентства, только в трех дальневосточных регионах по итогам мая наблюдается рост рынка. Наибольший его показатель зафиксирован Еврейской автономной области – в прошлом месяце местные жители купили новых легковых машин на 18% больше, чем в мае 2019-го.

Еще два региона, которые оказались "в плюсе" – это Сахалинская (+9%) и Амурская (+7%) области.

В остальных субъектах РФ рынок новых автомобилей в последний месяц весны показал отрицательную динамику.

При этом только в Бурятии он сократился на 5%, а в других падение рынка оказалось двузначным. Сильнее всего рынок «просел» в Чечне (-78%). Также более 60% он потерял в Дагестане, Подмосковье и Москве.