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12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцы стали чаще покупать новые автомобили
Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" сообщают о том, что в мае 2020 года рынок новых легковых автомобилей в России упал почти наполовину.
Рыночное падение затронуло практически все субъекты РФ, но есть и такие, где авторынок продемонстрировал положительную динамику.
Как отмечают эксперты агентства, только в трех дальневосточных регионах по итогам мая наблюдается рост рынка. Наибольший его показатель зафиксирован Еврейской автономной области – в прошлом месяце местные жители купили новых легковых машин на 18% больше, чем в мае 2019-го.
Еще два региона, которые оказались "в плюсе" – это Сахалинская (+9%) и Амурская (+7%) области.
В остальных субъектах РФ рынок новых автомобилей в последний месяц весны показал отрицательную динамику.
При этом только в Бурятии он сократился на 5%, а в других падение рынка оказалось двузначным. Сильнее всего рынок «просел» в Чечне (-78%). Также более 60% он потерял в Дагестане, Подмосковье и Москве.
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