Около 1700 сахалинских общественников будут наблюдать за голосованием по поправкам в Конституцию
Центр общественного наблюдения открылся сегодня утром, 25 июня. Он будет работать на базе Общественной палаты Сахалинской области до закрытия всех участков для голосования. Губернатор Лимаренко вчера, 24 июня, проконтролировал, как будет обеспечиваться легитимность голосования.
На каждом из 310 участков для голосования в островном регионе за порядком будут следить от двух до пяти человек. Наблюдатели изучили «Золотой стандарт», который разработали Общественная палата РФ и Центральная избирательная комиссия. В памятке учтены все возможные нарушения на разных этапах голосования – от обеспечения санитарной безопасности на участках до подсчета голосов.
– Самое важное – обеспечить легитимность голосования. Весь процесс должен быть абсолютно прозрачным и строго соответствовать нормам права. Каждый человек, который придет на участок, должен убедиться в этом. А для этого необходимо обеспечить честность, открытость и доступность при голосовании, – отметил Валерий Лимаренко.
Председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников рассказал, что наблюдатели выразили желание работать на участках в свое личное время.
– В большинстве своем – это члены некоммерческих общественных организаций. Это люди, независимые от избирательной комиссии. Они по собственному желанию захотели проконтролировать ход голосования и тем самым выразить свою гражданскую позицию, – сказал Владимир Иконников.
Информация в центр общественного наблюдения будет поступать из нескольких источников. Работает телефон горячей линии: 8 (4242) 672-317.
Еще один инструмент – карта независимого общественного мониторинга, где представлены все регионы страны. На сайте все зарегистрированные пользователи могут оставить сообщения о нарушениях. Также на портале можно ознакомиться с актуальными новостями и узнать адреса участковых избирательных комиссий.
– Институт общественного наблюдения очень важен, с точки зрения легитимности голосования. Кроме того, в Сахалинской области большинство участков оборудованы камерами видеонаблюдения. С помощью общественников и технических инструментов мы сможем обеспечить максимальную прозрачность голосования, – отметила руководитель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.
Губернатор Лимаренко подчеркнул, что в центре общественного наблюдения необходимо оперативно реагировать на различные поступающие сигналы из социальных сетей и СМИ, сообщили в правительстве островного региона.
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