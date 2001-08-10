Подрядчики заасфальтировали участок улицы 2-й Центральной в Южно-Сахалинске
Подрядчик заасфальтировал 390-метровый участок дороги ул. 2-й Центральной и большую часть тротуаров в Южно-Сахалинске. Напомним, капремонт от ул. Ивана Куропатко до ж/д путей проводят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Как сообщают в мэрии города, на сегодня полностью завершены мероприятия по переустройству инженерных сетей, на 60% выполнены работы по устройству дорожной одежды, на 70% сделаны тротуары. Почти закончены работы по оборудованию системы ливневой канализации. По краям дороги установили дождеприемные колодцы, по центру — смотровые. Вся вода будет через магистральную трубу выходить к локальным очистным сооружениям, а после фильтрации - в реку.
Новое дорожное покрытие пока уложено только частично, потому что имеется несколько участков, подготовительные работы для укладки асфальта на которых пока не завершены.
- Мы планируем закончить асфальтирование всего объекта в августе. В работах будут задействованы 10-12 сотрудников и 4 единицы техники - асфальтоукладчик и 3 катка, - рассказал начальник участка, представитель подрядчика ООО СКФ "Спецстрой" Александр Хегай.
С небольшим опережением ведутся работы по оборудованию моста — на 100% сделаны опоры и выполнено их сопряжение. Дорожники в настоящий момент готовятся к монтажу плит пролетных строений.
Напомним, старое сооружение не соответствовало нормативам, поэтому его переделывают. Длина моста изменится с 27 метров до 35,5, дорога останется двухполосной, но полосы станут шире — по 3,5 метра.
Всего подрядчику предстоит привести в нормативное состояние 1300 метров дороги. Как сообщили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства, сейчас выполнено две трети от всего объема.
Согласно условиям муниципального контракта, капитальный ремонт участка ул. 2-й Центральной должен завершиться к октябрю. В мэрии напоминают, что всего в этом году модернизируют 17 км дорог Южно-Сахалинска. В планах до 2024 года - заасфальтировать 73 км дорог.
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