Марафон отжиманий пройдет на

Второй ежегодный марафон отжиманий пройдёт на средней станции сахалинского СТК "Горный воздух". Принять участие в нем могут все желающие.

Записи и регистрации не требуется. Нужно подойти на среднюю станцию спорткомплекса 28 июня. Начало в 10:30. С 10:00 до 10:20 подъём по канатной дороге будет бесплатный, сообщили в региональном Минспорта.

Напомним, годом ранее в часовом марафоне приняло участие более 150 человек. В течение 60 минут они выполняли сгибание и разгибание рук в упоре лёжа в непрерывном темпе «одно повторение в 10 секунд». Всего за отведённое время выходило 360 отжиманий. Подниматься из упора лёжа было нельзя.

В этом году организаторы решили усложнить испытание – интервал повторений сократили до восьми секунд. За час участникам предстоит выполнить 450 отжиманий.