Процедуру сдачи ЕГЭ оттачивают на Сахалине

Тренировки по процедуре сдачи ЕГЭ проходят в Сахалинской области. Мероприятия проходят в соответствии с графиком - 25 и 26 июня на региональном уровне, 29 и 30 июня - на федеральном. Учитывая сложную эпидобстановку, репетиции проводят без участия выпускников.

"Во время отработки процедур проведения ЕГЭ специалисты, задействованные в организации и проведении выпускных экзаменов, отрабатывают необходимые навыки и тестируют применяемые технологии, - рассказывает координатор проведения ЕГЭ на территории Сахалинской области, член Государственной экзаменационной комиссии Елена Шишова. – Мы должны полностью проверить техническую готовность аудиторий, отработать технологию доставки экзаменационных материалов, печать полного комплекта экзаменационных бланков и сканирование экзаменационных работ".

Как отмечают в региональном министерстве образования, все экзаменационные пункты должны быть оборудованы средствами дезинфекции в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.