Заработать на поиске нелегальных товаров предлагают сахалинцам
Оператор национальной системы маркировки товаров «Честный знак» запустил в своем мобильном приложении возможность зарабатывать, сканируя коды маркировки. Пользователи смогут получить 50 тысяч рублей на проверке подлинности товаров, которые участвуют в системе цифровой маркировки. Среди них сигареты, обувь, лекарства, шубы и духи.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно скачать приложение «Честный ЗНАК», авторизоваться в нем и начать сканировать Data Matrix коды на упаковках товаров, а также QR-коды на чеках, подтверждающих покупку. Первые 10 пользователей, которые до 31 июля сделают 35 сканирований, получат по 50 тысяч рублей.
Мобильное приложение «Честный ЗНАК» — часть национальной системы маркировки и прослеживания товаров, которая с 1 июля в обязательном порядке вводится в отношении всех лекарств и обуви на российском рынке. В этот день также прекращается оборот немаркированных сигарет и вводится полная прослеживаемость продукции с контролем на кассах в рознице. Позже маркировка распространится на духи, товары легкой промышленности, напитки и молочную продукцию, шины и фототехнику.
Каждой единице товара будет присвоен уникальный Data Matrix код, защищенный средствами криптографии, своеобразный цифровой паспорт. Он наносится на упаковку ещё на заводе или при ввозе в страну и позволяет проследить весь путь товара: от производства до кассы магазина или аптеки. Любой покупатель уже сейчас может отсканировать код с помощью приложения «Честный ЗНАК» и узнать, где произвели товар, какой у него срок годности, состав и даже данные о его возврате предыдущим покупателем, если такое имело место, например, в отношении обуви. «Честным ЗНАКом» воспользовались уже 750 тысяч пользователей, которые просканировали свыше 6,5 млн кодов товаров.
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