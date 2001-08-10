Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2020
Сегодня 05:16
69,47|78,06|41,09
На Сахалине скоро можно будет в онлайн формате записаться в областные загородные лагеря
17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине скоро можно будет в онлайн формате записаться в областные загородные лагеря

2 июля в островном регионе начнется электронный прием заявлений на получение путевок на осенне-зимний период в областные загородные лагеря.

Как сообщают в министерстве образования островного региона, официальный прием электронных заявлений от родителей (законных представителей) на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря "Чайка", "Юбилейный" и "Лесное озеро" на осенние и зимние каникулы стартует в единый день - 2 июля в 9 утра и продлится до 6 часов вечера 21 июля.

Заявления принимаются только в электронной форме - через информационную автоматизированную систему "Е-услуги. Образование". Для получения электронной услуги необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Инструкцию по вводу данных при подаче заявлений можно изучить на сайте министерства образования Сахалинской области в разделе "Лето-2020".

До 30 июля 2020 года на сайте министерства образования разместят реестр принятых от родителей заявлений. С 4 по 24 августа начнется прием оригиналов документов и выдача путевок. Документы необходимо предоставить в областной центр внешкольной воспитательной работы или в пункты приема заявлений в муниципальных образованиях.

По вопросам организации отдыха детей и их оздоровления обращаться на телефон "горячей линии" министерства образования Сахалинской области
88002015810.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?