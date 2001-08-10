Валерий Лимаренко досрочно проголосовал за внесение поправок в Конституцию. Вчера, 25 июня, губернатор Сахалинской области посетил участок для голосования №323 Южно-Сахалинска.

По мнению главы региона, предлагаемые изменения в основной закон страны имеют для Сахалинской области историческое значение. В частности, они поставят точку в вопросе о принадлежности Курильских островов – теперь в документе будет прописана норма о нерушимости российских границ. Также Валерий Лимаренко отметил важность сохранения исторической памяти.

– Я также поддержал социальные гарантии, которые закрепляются в Конституции. Сегодня островная система социальной защиты – благодаря внушительному количеству мер поддержки – наиболее развитая в России. Принимая поправки, мы можем быть уверены в том, что она останется на этом же уровне, вне зависимости от обстоятельств, – отметил глава региона. – Мы провели модернизацию материально-технической базы медицинских учреждений. Закрепляя наши успехи поправками в Конституцию, мы гарантируем дальнейшее развитие здравоохранения на островах.

Губернатор также рассказал, что изменения, которые вносятся в Конституцию, дают уверенность в завтрашнем дне и подтверждают правильность шагов по развитию Сахалинской области. Поправки созвучны тому, что сегодня делается руководством островного региона. В том числе – в части решения вопросов повышения доходов граждан, защиты интересов семьи и детства, сохранения окружающей среды и биологического разнообразия.

Напомним, сегодня утром в Сахалинской области открылись участки для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Выразить свою гражданскую позицию сахалинцы и курильчане могут ежедневно с 25 июня по 1 июля 2020 года, с 8 до 20 часов, в каждой участковой комиссии по месту жительства.

Голосование пройдет при строгом соблюдении всех мер безопасности. Все участки оборудованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Российской Федерации.

Всего в регионе организована работа 451 участка. Из этого количества – 309 постоянных, 8 временных и 134 находятся на судах.

В избирательной комиссии Сахалинской области работает телефон горячей линии по вопросам избирательного законодательства: 8 (4242) 672-317.