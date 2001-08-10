Валерий Лимаренко встретился с «Волонтерами Конституции». Около 200 добровольцев ежедневно до 1 июля включительно будут информировать жителей Сахалинской области о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. В регионе организованы 80 информационных точек, четверть из них – в Южно-Сахалинске.

– Любой гражданин, приходя на участок для голосования или информационные точки, может попросить любого волонтера подробно рассказать о поправках. Сегодня люди нам активно задают вопросы. Им это интересно, потому что решается будущее нашей страны, – поделился «Волонтер Конституции» Максим Немец.

Напарница Максима по работе на информационной точке Кристина Давыдова сообщила главе региона, что для неё наиболее важной являются поправки о поддержке волонтерской деятельности и защите животных.

– Я занимаюсь добровольческой деятельностью 8 лет. Помогаю и людям, и животным. Принимала участие в акции «Мы вместе», являюсь и волонтером Победы. Прошла отбор в качестве волонтера на «Евро-2020» и жду следующего года, чтобы принять там участие, – рассказала девушка.

Молодые люди в разговоре с Валерием Лимаренко отметили важность события особенно для Сахалинской области. Поскольку поправка о нерушимости российских границ позволит поставить точку в вопросе принадлежности Курильских островов.

– Есть еще одна поправка, которую вы может и не чувствуете, а она принципиально важна – главенство российских законов над международными. Мы одна из немногих стран в мире, которая ведет самостоятельную международную политику. И так должно быть и впредь, – отметил Валерий Лимаренко.

Напомним, сегодня в Сахалинской области открылись участки для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Выразить свою гражданскую позицию сахалинцы и курильчане могут ежедневно с 25 июня по 1 июля 2020 года, с 8 до 20 часов, в каждой участковой комиссии по месту жительства.

Голосование проходит при строгом соблюдении всех мер безопасности. Все участки оборудованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.