Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2020
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10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Авиасообщение между Крымом и Дальним Востоком впервые появится этим летом

Авиасообщение между Крымом и Дальним Востоком впервые появится этим летом

Авиасообщение между Крымом и Дальним Востоком впервые появится этим летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на крымский Минтуризм.

В ведомстве отметили, что в целом маршрутная сеть в Крыму увеличится до 46 направлений до конца июня. В настоящее время полуостров соединен авиасообщением с 30 направлениями. Об этом пишет НСН.

В Минтуризме региона отметили, что из-за высокой конкуренции на крымское направление наблюдается снижение цен на авиабилеты на полуостров. Кроме того, в ведомстве отметили, что существует программа субсидирования для молодежи до 23 лет и для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.

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