Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2020
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Сахалинцам расскажут о мерах господдержки при переводе автотранспорта на газ
14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут о мерах господдержки при переводе автотранспорта на газ

Министерство энергетики совместно с администрацией Южно-Сахалинска приглашает руководителей коммерческих компаний, учреждений и организаций на встречу по информированию о мерах государственной поддержки при переводе автотранспорта на газ.

Мероприятие состоится 30 июня в актовом зале здания правительства Сахалинской области по адресу: Коммунистический проспект, 39, 4 этаж. Начало в  11.00.

Информацию об участии необходимо подтвердить по телефону: 300-584 доб. 1, 4.

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