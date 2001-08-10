Сахалинцам расскажут о мерах господдержки при переводе автотранспорта на газ

Министерство энергетики совместно с администрацией Южно-Сахалинска приглашает руководителей коммерческих компаний, учреждений и организаций на встречу по информированию о мерах государственной поддержки при переводе автотранспорта на газ.

Мероприятие состоится 30 июня в актовом зале здания правительства Сахалинской области по адресу: Коммунистический проспект, 39, 4 этаж. Начало в 11.00.

Информацию об участии необходимо подтвердить по телефону: 300-584 доб. 1, 4.