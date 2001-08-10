Холодной воды не будет в Луговом 29 июня

Холодной воды не будет в Луговом в понедельник, 29 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии областного центра, отключение связано с ремонтными работами.

Воды не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:

ул. Дружбы, 10, 12, 38, 58-76, 58а-64а,

ул. Гайдука, 1-5, 1а-в, 23-33, 50,

ул. 2-я Северная, 1а, 21-26,

ул. 2-я Пионерская, 2-28, 5-61, 45а, 38-60.

Телефон диспетчерской службы водоканала: 72-32-40.