Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2020
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Сахалинцам расскажут о мерах господдержки при переводе автотранспорта на газ
13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холодной воды не будет в Луговом 29 июня

Холодной воды не будет в Луговом 29 июня
Холодной воды не будет в Луговом в понедельник, 29 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии областного центра, отключение связано с ремонтными работами. 
 
Воды не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:
  • ул. Дружбы, 10, 12, 38, 58-76, 58а-64а, 
  • ул. Гайдука, 1-5, 1а-в, 23-33, 50, 
  • ул. 2-я Северная, 1а, 21-26, 
  • ул. 2-я Пионерская, 2-28, 5-61, 45а, 38-60.
Телефон диспетчерской службы водоканала: 72-32-40. 

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