69,13|77,54|40,48
13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Холодной воды не будет в Луговом 29 июня
Холодной воды не будет в Луговом в понедельник, 29 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии областного центра, отключение связано с ремонтными работами.
Воды не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:
- ул. Дружбы, 10, 12, 38, 58-76, 58а-64а,
- ул. Гайдука, 1-5, 1а-в, 23-33, 50,
- ул. 2-я Северная, 1а, 21-26,
- ул. 2-я Пионерская, 2-28, 5-61, 45а, 38-60.
Телефон диспетчерской службы водоканала: 72-32-40.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:04 22 Июня Перекресток улиц Больничная и Читинская в Южно-Сахалинске закрывают с 23 июня
16:34 22 Июня Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте
16:02 22 Июня Сахалинцам предлагают пройти 100-дневный марафон воркаута
17:12 22 Июня Сахалинцы, выезжающие за пределы региона, бесплатно сдают анализы на коронавирус
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
Выбор редакции
- 14:12 Вчера За сутки в Сахалинской области коронавирус подтвердился у 39 человек
- 14:32 25 Июня Марафон отжиманий пройдет на "Горном воздухе"
- 11:32 25 Июня На Сахалине за сутки подтвердили еще 37 случаев коронавируса
- 16:34 22 Июня Цены в магазинах области теперь можно отследить на специальной интерактивной карте
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?