В Поронайске завершился турнир по мини-футболу среди дворовых команд
Торжественное награждение спортсменов, принявших участие в турнире дворовых команд по мини-футболу в рамках областного проекта «Спорт против подворотни», прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Поронайск-Арена». С каждым годом популярность соревнований растет и желающих принять участие в них становится больше.
Восемь городских команд боролись за призовые места в течении недели, показывая свои лучшие результаты.
По итогам турнира первое место заняла команда «Легион», второе место досталось команде «Олимпия», на третьем месте расположилась команда «Патриот». За участие в турнире награждены команды: «Парус», «Атлант», «Леон», «Шторм», «Дружба».
Также в номинациях были отмечены лучшие игроки соревнований: Максим Толчин, Дмитрий Чеботин, Даниил Климов, Вячеслав Дихнич, Ярослав Исманов, Кирилл Новоселов, Снежана Козлова, Максим Че, Илья Хуснулин, Михаил Никифоров. Не обошли стороной и судей турнира. Денис Магась и Семен Дмитревский были отмечены благодарностями.
Участников поздравляли заместитель директора Департамента образования, культуры и спорта Администрации округа Андрей Чуваев и депутат Собрания Поронайского городского округа Ким Чун Сан. Победители и призеры были удостоены кубков, грамот и денежных сертификатов от организаторов соревнования. Команда финалистов получила возможность участвовать в областном турнире, представляя Поронайский район.
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