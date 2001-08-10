Молодежь рассказала о сильных сторонах концепций развития микрорайонов Южно-Сахалинска

Учащиеся островных вузов собрались на выходных на выставке архитектурных проектов преобразования 4,7 и 8 микрорайонов областного центра. Они подготовили подробный анализ градостроительных решений, предложенных специалистами из России, Нидерландов и Японии. В обсуждении концепций поучаствовали губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин.

Анализ концепций провели 5 студенческих команд. Помогали им в этом профессиональные архитекторы.

В частности, проект «ЮНК» предполагает среднеэтажную застройку. Это позволит сохранить вид на гору Большевик. Кроме того, низкая плотность возведения жилых зданий даст солнечным лучам беспрепятственно проникать в окна новостроек.

В школах и детских садах трех микрорайонов предложено увеличить количество мест – на 48 и 26 процентов соответственно. При этом здания учреждений необходимо реконструировать.

– Первые этажи будут отданы под коммерческую недвижимость. Это способствует развитию малого бизнеса и занятости. Каждый третий житель сможет получить рабочее место рядом со своим домом. А в центре застройки появится площадь искусств на 5 тысяч мест. Это позволит разгрузить городской парк, – поделилась мнением команды одна из студенток, которая представляла перспективную концепцию.

А проект «Остоженка» призван закрепить молодежь в Южно-Сахалинске. По задумке авторов, точкой притяжения центра города станет многофункциональный линейный комплекс, расположенный вдоль улицы Горького. Здесь появятся рестораны, кафе, кинотеатры и общественные пространства. Кроме того, все парковки предлагается переместить под землю, чтобы сделать дворы наиболее уютными.

Необычные решения предлагается реализовать и в рамках трех других концепций. К примеру, одна из идей архитекторов – сделать из микрорайонов логичное продолжение городского парка, как самого популярного общественного пространства на Сахалине. Своеобразной соединительной нитью между территориями станет аллея «Сакуры».

Теперь в сопровождении архитекторов студенческие коллективы, специалисты городской администрации и эксперты профильных ведомств будут рассказывать жителям 4,7 и 8 микрорайонов о преимуществах каждой концепции.

– На реализацию этих идей уйдет много сил, времени и ресурсов. Поэтому нужно подготовиться к работам со всей ответственностью. Нам предстоит большая совместная работа. Ваши пожелания, а также мнение горожан обязательно будут учтены. Мы должны преобразовать наш любимый город так, чтобы в нем всем жилось интересно, уютно и хорошо, – сказал глава региона Валерий Лимаренко.

Этой осенью состоится общегородское голосование по представленным концепциям. Проект, набравший наибольшее количество голосов, станет ориентиром для развития этих частей Южно-Сахалинска.

– Сейчас сделаны только самые первые шаги в предстоящей масштабной деятельности, но они едва ли не самые важные – вовлечь население, найти баланс и компромиссные решения. Сегодня День молодежи, именно в этот день принято желать верить в мечту, быть амбициозным и двигаться вперед. Собственно, наши проекты по модернизации микрорайонов соответствуют таким посылам, – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Выставка проектов будет работать в стеклянном павильоне городского парка до 30 июня. Каждый житель города сможет ознакомиться с концепциями и выбрать для себя наиболее оптимальную. Кроме того, всю информацию по разработанным проектам можно найти на сайте https://new-ys.ru.

Отметим, в рамках встречи представителей власти с молодежью также состоялись презентации по развитию велосипедной инфраструктуры Южно-Сахалинска, проекта «100 фасадов» от арт-сообщества города, оформления новогоднего городка, проведения второго стрит-фестиваля. Глава региона и мэр города идеи поддержали. Специалистам профильных ведомств поручено приступить к проработке деталей с инициативными группами.