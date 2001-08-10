Открытие фотовыставки "Диалог" состоится в историческом парке «Россия – моя история» 3 июля. Начало в 17:00. Ее автор заложил в своих работах идею общения с собственным ребенком через творчество.

"Семейная история фотографа настолько нестандартна, что переросла в творческий проект, - рассказали в региональном Минкульте. - Автор выставки - отец пятилетней Даши, заболевание которой спровоцировало задержку развития. Из-за этого девочка с большим трудом учится разговаривать. Узнав о диагнозе дочери, Дмитрий кардинально изменил взгляд на жизнь, пытался найти ответы на свои вопросы".

По словам Дмитрия, он использует фотографию в качестве языка, для того, чтобы дать дочери возможность общаться с окружающими.

"После нескольких лет съемки, я пришел к выводу, что это и терапия для нас самих, родителей – научиться принимать дочь такой, какая она есть".

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 49-57-28.