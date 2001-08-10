Стартапы хотят приравнять к проектам дипломных работ в России
Выпускники 40 российских вузов с 2021 года смогут представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не дипломную работу, а свой стартап, пишут «Известия».
Программа «Стартап как диплом», как объяснили в Минобрануки, направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства и на поддержку бизнеса.
Главное условие проекта, чтобы роль студента в команде стартапа соответствовала направлению его специальности. Кроме того, выпускники получат не только диплом, но и шанс на привлечение инвестиций в свое дело.
Одним из первых в России практику защиты стартап-проектов в качестве дипломной работы запустил Томский политехнический университет. Врио ректора вуза Андрей Яковлев отметил, что создание стартапа приближает высшее образование к потребностям рынка.
Подобный механизм работы с выпускниками уже опробован и в Дальневосточном федеральном университете. Там комиссия не рассматривает саму работу, а признает оценку внешнего института развития как подтверждение профессиональных компетенций студента. Это может быть статус резидента технопарка «Русский», фонда «Сколково» или гранты от различных фондов поддержки технологических стартапов.
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