Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2020
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть сахалинцев в Луговом и Новоалександровске во вторник останется без света

Часть сахалинцев в Луговом и Новоалександровске во вторник останется без света

Часть потребителей в планировочных районах Южно-Сахалинска 30 июня останется без света. Причина - плановые работы.

Как сообщает филиал "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго", по плану в Новоалександровске отключат электроснабжение в домах № 1 - 14 по улице 30 лет Победы. Света не будет с 09:00 до 17:00.

В Луговом с 13:30 до 16:00 без электричества останутся дома № 75, 87, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 103, 103а по улице Дружбы и дом № 73 по улице 2-ая Набережная.

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