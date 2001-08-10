Предложить название нового парка предлагают жителям Анивы

В Аниве объявлен конкурс по выбору наименования объекта "Парковая зона за висячим мостом г. Анива". Предложить свои варианты и проголосовать анивчане могут онлайн в социальных сетях, в чатах WhatsApp населенных пунктов, по электронной почте aniva@adm.sakhalin.ru (администрация) и utrorodiny@rambler.ru (газета "Утро Родины").

Как сообщают в районной администрации, тем, кто не пользуется Интернетом, высказать свое мнение предлагают в кабинете 106 здания администрации (Анива, ул. Калинина 57) с 8:30 до 16:30 ежедневно, кроме выходных.

Прием вариантов названия будущего парка и процедура голосования продлятся до 15 июля. Название нового парка будет выполнено в виде арт-объекта с подсветкой.