Торговые центры и фитнес-клубы могут появиться во Владимировке

Администрация Южно-Сахалинска подвела итоги конкурса на создание эскизного проекта развития одного из районов Владимировки. Это продолжение работы по перспективному обновлению западного жилого района областного центра.

Перед конкурсантами стояла задача разработать архитектурно-градостроительное, планировочное (объемно-пространственное), а также единое стилевое и цветовое решение для формирования современного жилого района с общественно-деловой, развлекательной и рекреационной зонами. Победителем конкурса стал эскизный проект московского архитектурного бюро "Остоженка".

Проектировщики работали над территорией в границах: железная дорога – р. Сусуя – ул. Карпатская – ул. Железнодорожная – ул. Сахалинская.

"Территория проектирования отнесена к зоне центра города, что дает большой потенциал для ее развития. Жилую зону предлагается развивать на севере, востоке и в центре территории. Внутри жилых групп средней этажности организованы озелененные дворовые пространства с детскими, спортивными площадками, площадки для отдыха. На первых этажах предусмотрены объекты обслуживания. Дворы – безопасные, без машин. Парковка для автотранспорта жителей предусмотрена в подземных автостоянках на участках застройки", - рассказывают в администрации Южно-Сахалинска.

Сохраняются существующие улицы и переулки. Между участком "Колоса" и ТРЦ "МегаБерёзка" должны появиться офисный корпус, спортивно-оздоровительный центр, надземно-подземная автостоянка. Также в восточных кварталах между улицами Сахалинской и Карпатской на основе существующих торговых объектов планируют создать уникальный комплекс, который объединит торгово-развлекательный центр, детские центры, кафе, рестораны, офисы, коворкинги, арт-галереи, фитнес. Это позволит сконцентрировать разнообразные сервисные функции ближе к городскому центру, а жилые кварталы в северной части сохранить более обособленными.

Концепцией предложена сеть разнообразных публичных пространств. Это – улицы, переулки, бульвары, скверы, небольшие площади. Изюминкой станет создание Сусунайского бульвара (рабочее название). Он расположится вдоль железнодорожной ветки от вокзала в направлении Дальнего. На следующих этапах развития транспортной сети его реконструируют и он станет магистральной транспортно-пешеходной улицей районного значения, которая свяжет центр города с его северо-западной частью.

"Еще одна из задач, решение которой предложено концепцией, - это улучшение качеств магистральной и уличной дорожной сети, общественного транспорта. Предполагается, что реконструкция ул. Сахалинской, а также соединение улиц Железнодорожной и Трудовой будут активно способствовать развитию территории. Также предполагается организация дополнительного проезда с южной стороны ул. Сахалинской с въездом после улиц Сентябрьской и Железнодорожной и съездами на улицы Южно-Сахалинскую и Железнодорожную, а также организация нового перекрестка с улицей Загородной", - объясняют в городской администрации

Проект планировки территории пройдет публичные слушания с участием жителей.