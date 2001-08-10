Вторую часть улицы 2-й Центральной планируют отремонтировать в Южно-Сахалинске

К ремонту второй части ул. 2-й Центральной готовятся в Южно-Сахалинске.

Как сообщают в администрации города, по условиям будущего муниципального контракта, работы будут проводить на участке от ж/д переезда до ул. 4-й Железнодорожной. Соответствующий тендер размещен заказчиком — управлением дорожного хозяйства и благоустройства на сайте госзакупок.

Согласно контракту, подрядчик должен будет благоустроить 740 метров дороги и прилегающих территорий. Дорожники должны демонтировать существующее основание и обустроить новое площадью 5271,4 квадратных метров. Затем — уложить асфальтобетонное покрытие. Отметим, что дорога, как и прежде, будет двухполосной. Ширина проезжей части — до 6 метров. Для удобства жителей предусмотрены 1,5-метровые тротуары.

"Подрядчику также предстоит сделать необходимые земляные работы, установить бортовые камни, выполнить благоустройство, в том числе озеленение, нанести разметку и осуществить другие работы, предусмотренные проектной документацией", - уточняют в пресс-службе мэрии областного центра.

Начальная максимальная сумма контракта - 40 миллионов рублей. По проекту, работы должны завершить до 15 октября этого года. Электронный аукцион разыграют 3 июля. Сейчас идет сбор заявок претендентов.