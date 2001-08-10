Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2020
Сегодня 17:36
69,95|78,68|40,98
В Сахалинской области сняты ограничения на численность посетителей массовых мероприятий
09:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без воды

Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без воды
В связи с ремонтными работами на сети водопровода будет отключена подача холодной воды 30 июня:
 
- с 10.00 до 18.00 в с. Дальнее;
 
- с 14.00 до 18.00 в районе пр.Победы-пр.Мира-ул.Пограничная-ул.Ленина, ул.Пушкина,150,152а,158.
 
Телефоны диспетчерской водоканала: 72-32-40, 497-925.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?