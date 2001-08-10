Сахалинский «Сад памяти» продолжат сажать осенью
Сахалинский «Сад памяти» продолжат сажать осенью. Международная акция, приуроченная к 75-летию Великой Победы, проходила с 18 марта по 22 июня. В островном регионе решили продолжить высаживать молодые деревья и кустарники.
Осенью саженцы появятся на южных Курилах, в Анивском, Невельском, Охинском, Александровск-Сахалинском и других районах. Всего в лесном фонде и в муниципальных образованиях Сахалинской области планируется высадить более 4 тысяч деревьев и кустарников. Рекордсменом обещает стать Углегорский район. Здесь, на 1 гектаре земель лесного фонда, собираются высадить 3 тысячи молодых елочек, сообщили в правительстве Сахалинской области.
На сегодняшний день в рамках акции «Сад памяти» в островном регионе появилось 6,4 тысячи сеянцев и саженцев хвойных и лиственных пород, а также кустарников на площади 3,6 гектара. Посадки осуществлялись в черте городов и сел, а также в лесном фонде.
В акции приняли участие более 500 человек. Поддержали экологическое мероприятие сотрудники лесничеств, арендаторы лесных участков, волонтеры, ветераны войны, школьники, представители органов власти. В «Саду памяти» каждое дерево – символ благодарности павшим героям.
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