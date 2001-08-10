Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2020
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом пишет РБК.

Согласно указу, военные сборы будут проходить в вооруженных силах России, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.

Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом, глава государства поручил российскому правительству и региональным властям. Указ вступил в силу с сегодняшнего дня.

Минобороны России в начале июня перенесло проведение летних военных сборов для студентов, традиционно проходящих в июне—августе, на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом в стране. Так, основная часть сборов пройдет в июле—октябре 2020 года, а в некоторых вузах сроки перенесены на 2021 год.

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