Выпускникам Поронайского района вручили медали «За особые успехи в учении»

Лучших выпускников 2020 года, удостоенных медали «За особые успехи в учении», чествовали сегодня в Администрации Поронайского городского округа.

В торжественной церемонии приняли участие мэр Поронайского городского округа Александр Радомский, председатель районного Собрания Александр Урюпин и депутат Сахалинской областной думы Виктория Кривошеева. Представители власти поздравили выдающихся учеников и вручили им заслуженные награды.

- Здесь собрались талантливые, целеустремленные молодые люди, имеющие огромный потенциал, который необходимо реализовывать с пользой для себя и общества. Вы прошли интересный и важный путь от первого звонка до аттестата, от детского восприятия мира до шага в большую жизнь. Желаю вам, чтобы каждый свой шаг вы делали твердо и уверенно, и обязательно достигли желаемого, - обратился мэр Александр Радомский.

В этом году обладателями федеральной награды стали 9 человек: Милена Балан (школа №1), Кристина Кологур (школа №1), Александр Ляш (школа №2), Павел Мищенко (школа №7), Екатерина Писарева (школа №1), Елизавета Фадеева (школа №7), Мария Харская (школа №1), Арсений Шашков (школа №2), Макка Яндарханова (школа №1). Помимо медали выпускники получили премию мэра Поронайского городского округа.

На церемонии награждения присутствовали родители и педагоги. Они обратились к ребятам с напутственными словами. От лица всех одинадцатиклассников Поронайского городского округа учителей и родителей поблагодарила выпускница школы №1 Милена Балан:

- Огромное спасибо родителям за то, что воспитали в нас такие качества как усидчивость, трудолюбие, целеустремленность. Вы научили нас бороться со всеми жизненными трудностями и идти к своей цели до конца. Этот день - только начало наших побед. И впереди нас ждут только большие свершения.