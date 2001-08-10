Социальная карта сахалинца стала банковской
Социальная карта сахалинца становится банковской. С её помощью островитяне в возрасте старше 70 лет могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта, а люди от 55 – посещать учреждения культуры и спорта, а также получать скидки в магазинах и аптеках (от 1,5 до 10 процентов). Кроме того, на карту можно перечислять денежные средства и оплачивать любые покупки, в том числе – бесконтактным способом.
Презентация «Единой карты сахалинца», внедряемой по поручению губернатора Валерий Лимаренко, состоялась сегодня в областном центре. Её провел зампред регионального правительства Вячеслав Аленьков, который курирует цифровое и технологическое развитие региона.
– Глава области ставит задачу – повысить качество и продолжительность жизни сахалинцев и курильчан старшего поколения. Для этого мы создаем современные и удобные решения. Теперь не нужно брать с собой «Социальную карту» и социальный проездной билет. Их возможности объединяет в себе «Единая карта сахалинца». А её обладателями смогут стать около 160 тысяч человек, – рассказал Вячеслав Аленьков.
Сегодня «Единую карту сахалинца» вручили 9 островитянам – серебряным волонтерам, заслуженным учителям РФ и ветеранам труда. В их числе – руководитель кружка рукоделия «Сударушка» Галина Волосович.
– Я активный участник «Сахалинского долголетия». Очень здорово, что у нас есть возможность бесплатно посещать концерты. Я ей, конечно же, пользуюсь. Была, к примеру, на выступлении Сосо Павлиашвили. Очень понравилось, – поделилась сахалинка. – Положительно отношусь к выпуску новой карты – это, безусловно, очень удобно.
– Очень удобно пользоваться одной картой вместо трех. Теперь не нужно переживать, что забыла карту скидок или проездной билет, – добавила жительница области Галина Ким – Я с сентября прошлого года использую социальную карту сахалинца и могу сказать, что для пенсионеров это выгодно и удобно – предоставляются скидки в магазинах города до 10%.
Пластиковая карта работает на базе платежной системы «Мир». При этом выпускается и обслуживается бесплатно. Получить её можно, написав заявление в банке. Все необходимые личные данные финансовая организация передаст в органы социальной защиты.
– Стоит отметить, что это карта имеет банковское приложение. На нее можно перечислять меры социальной поддержки, пенсию и даже зарплату, – отметила начальник отдела модернизации социальных выплат областного министерства социальной защиты Елена Степанова.
Причем банки смогут предложить держателям карт дополнительные привилегии – повышенный кэшбек и скидки от партнеров. На сегодняшний день к проекту подключился Азиатско-Тихоокеанский Банк, который практически полностью принадлежит Центральному банку России.
– Этот проект очень важен в силу своей социальной значимости. Для пенсионеров у нас уже действуют несколько предложений – начисляем проценты на остаток на карту, а также возвращаем на них 5 процентов потраченных средств во всех аптеках островного региона. Эти возможности будут доступны обладателям «Единой карты сахалинца», – рассказала директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Сахалинской области Наталья Богославец.
Кроме того, областное правительство уже договорилось о выпуске карты с «Почта банком», банком «Итуруп» и «Россельхозбанком». В ближайшие месяцы соглашения о сотрудничестве будут подписаны и с другими банками.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без воды
10:42 Сегодня Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
10:12 Сегодня На 29 июня в Сахалинской области 791 случай заболевания коронавирусом
11:32 Сегодня Сахалинский «Сад памяти» продолжат сажать осенью
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
12:32 18 Июня Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400
13:42 18 Июня Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?