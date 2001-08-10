Социальная карта сахалинца стала банковской

Социальная карта сахалинца становится банковской. С её помощью островитяне в возрасте старше 70 лет могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта, а люди от 55 – посещать учреждения культуры и спорта, а также получать скидки в магазинах и аптеках (от 1,5 до 10 процентов). Кроме того, на карту можно перечислять денежные средства и оплачивать любые покупки, в том числе – бесконтактным способом.

Презентация «Единой карты сахалинца», внедряемой по поручению губернатора Валерий Лимаренко, состоялась сегодня в областном центре. Её провел зампред регионального правительства Вячеслав Аленьков, который курирует цифровое и технологическое развитие региона.

– Глава области ставит задачу – повысить качество и продолжительность жизни сахалинцев и курильчан старшего поколения. Для этого мы создаем современные и удобные решения. Теперь не нужно брать с собой «Социальную карту» и социальный проездной билет. Их возможности объединяет в себе «Единая карта сахалинца». А её обладателями смогут стать около 160 тысяч человек, – рассказал Вячеслав Аленьков.

Сегодня «Единую карту сахалинца» вручили 9 островитянам – серебряным волонтерам, заслуженным учителям РФ и ветеранам труда. В их числе – руководитель кружка рукоделия «Сударушка» Галина Волосович.

– Я активный участник «Сахалинского долголетия». Очень здорово, что у нас есть возможность бесплатно посещать концерты. Я ей, конечно же, пользуюсь. Была, к примеру, на выступлении Сосо Павлиашвили. Очень понравилось, – поделилась сахалинка. – Положительно отношусь к выпуску новой карты – это, безусловно, очень удобно.

– Очень удобно пользоваться одной картой вместо трех. Теперь не нужно переживать, что забыла карту скидок или проездной билет, – добавила жительница области Галина Ким – Я с сентября прошлого года использую социальную карту сахалинца и могу сказать, что для пенсионеров это выгодно и удобно – предоставляются скидки в магазинах города до 10%.

Пластиковая карта работает на базе платежной системы «Мир». При этом выпускается и обслуживается бесплатно. Получить её можно, написав заявление в банке. Все необходимые личные данные финансовая организация передаст в органы социальной защиты.

– Стоит отметить, что это карта имеет банковское приложение. На нее можно перечислять меры социальной поддержки, пенсию и даже зарплату, – отметила начальник отдела модернизации социальных выплат областного министерства социальной защиты Елена Степанова.

Причем банки смогут предложить держателям карт дополнительные привилегии – повышенный кэшбек и скидки от партнеров. На сегодняшний день к проекту подключился Азиатско-Тихоокеанский Банк, который практически полностью принадлежит Центральному банку России.

– Этот проект очень важен в силу своей социальной значимости. Для пенсионеров у нас уже действуют несколько предложений – начисляем проценты на остаток на карту, а также возвращаем на них 5 процентов потраченных средств во всех аптеках островного региона. Эти возможности будут доступны обладателям «Единой карты сахалинца», – рассказала директор Азиатско-Тихоокеанского Банка по Сахалинской области Наталья Богославец.

Кроме того, областное правительство уже договорилось о выпуске карты с «Почта банком», банком «Итуруп» и «Россельхозбанком». В ближайшие месяцы соглашения о сотрудничестве будут подписаны и с другими банками.