Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2020
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В Сахалинской области сняты ограничения на численность посетителей массовых мероприятий
14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Ленина в Южно-Сахалинске закрыли на неделю

Участок улицы Ленина в Южно-Сахалинске закрыли на неделю

С сегодняшнего дня, 30 июня, ограничено движение транспорта по ул. Ленина, в районе автомобильного моста и ул. Гаражной в Южно-Сахалинске. Причина - работы по расширению дорожного полотна. В течение недели движение транспорта на этом участке будет разграничивать регулировщик.

Как напоминают в городской мэрии, капремонт одной из главных магистралей областного центра - от ул. Сахалинской до оптово-торговой базы — продолжается в рамках муниципального контракта.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

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