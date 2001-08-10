Участок улицы Ленина в Южно-Сахалинске закрыли на неделю

С сегодняшнего дня, 30 июня, ограничено движение транспорта по ул. Ленина, в районе автомобильного моста и ул. Гаражной в Южно-Сахалинске. Причина - работы по расширению дорожного полотна. В течение недели движение транспорта на этом участке будет разграничивать регулировщик.

Как напоминают в городской мэрии, капремонт одной из главных магистралей областного центра - от ул. Сахалинской до оптово-торговой базы — продолжается в рамках муниципального контракта.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.