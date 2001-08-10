Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2020
Сегодня 17:37
69,95|78,68|40,98
В Сахалинской области сняты ограничения на численность посетителей массовых мероприятий
15:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Движение автотранспорта по ж/д переезду на въезде в Невельск перекроют в ночь

Движение автотранспорта по ж/д переезду на въезде в Невельск перекроют в ночь

Движение автотранспорта по железнодорожному переезду на въезде в Невельск перекроют в ночь с 30 июня на 1 июля. С 1.00 до 6.00 на объекте будут проводить плановые путевые работы в рамках ведущейся реконструкции железнодорожной колеи на участке Холмск - Шахты. Пропускать машины будут в перерывах между работами.

Водителей просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут, сообщает Дальневосточная железная дорога.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?