Движение автотранспорта по ж/д переезду на въезде в Невельск перекроют в ночь

Движение автотранспорта по железнодорожному переезду на въезде в Невельск перекроют в ночь с 30 июня на 1 июля. С 1.00 до 6.00 на объекте будут проводить плановые путевые работы в рамках ведущейся реконструкции железнодорожной колеи на участке Холмск - Шахты. Пропускать машины будут в перерывах между работами.

Водителей просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать маршрут, сообщает Дальневосточная железная дорога.