Добровольно убрать некапитальные объекты просят южносахалинцев
Администрация Южно-Сахалинска просит владельцев некапитальных объектов (гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки) добровольно освободить занимаемые земельные участки в ближайшее время.
Городской департамент землепользования напоминает, что если владельцы не освободят участки самостоятельно, то им придется компенсировать понесенные затраты.
Мэрия просит вывезти постройки, расположенные:
- восточнее дома № 11 по пр. Мира;
- вблизи домов № 35а, 37а по ул. Долинской;
- вблизи домов № 34, 36 по ул. Новой.
Нестационарные объекты вывезут на охраняемую площадку, расположенную на территории комплекса "Ласточка" (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). Если объекты невозможно будет безопасно перевезти, их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.
Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203).
Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6) и 300-677 (доб. 2).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Часть Южно-Сахалинска сегодня останется без воды
10:42 Сегодня Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
10:12 Сегодня На 29 июня в Сахалинской области 791 случай заболевания коронавирусом
11:32 Сегодня Сахалинский «Сад памяти» продолжат сажать осенью
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
12:32 18 Июня Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400
13:42 18 Июня Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?