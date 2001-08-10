Добровольно убрать некапитальные объекты просят южносахалинцев

Администрация Южно-Сахалинска просит владельцев некапитальных объектов (гаражи, ограждающие конструкции, контейнеры, хозяйственные постройки) добровольно освободить занимаемые земельные участки в ближайшее время.

Городской департамент землепользования напоминает, что если владельцы не освободят участки самостоятельно, то им придется компенсировать понесенные затраты.

Мэрия просит вывезти постройки, расположенные:

восточнее дома № 11 по пр. Мира;

вблизи домов № 35а, 37а по ул. Долинской;

вблизи домов № 34, 36 по ул. Новой.

Нестационарные объекты вывезут на охраняемую площадку, расположенную на территории комплекса "Ласточка" (западная окраина города, 3-й км, район реки Маяковского). Если объекты невозможно будет безопасно перевезти, их демонтируют и вывезут на полигон твердых бытовых отходов.

Дополнительную информацию можно получить в рабочее время в отделе муниципального земельного контроля департамента землепользования (ул. Карла Маркса, 32, каб. 203).

Справки по телефонам: 300-678 (доб. 6) и 300-677 (доб. 2).