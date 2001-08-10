Асфальт положили в холмских Пионерах
Завершился комплекс работ на участке трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. В границах села Пионеры появилось асфальтовое покрытие протяженностью 2,3 километра.
Как сообщают в островном правительстве, в селе Пионеры, где располагается центр медико-социальной реабилитации «Чайка», никогда не было асфальта.
– Постоянная пыль, грязь, особенно после дождей. Не было тротуаров. Идешь в темноте, а рядом машины проезжают, – поделилась местная жительница Светлана Ильичева.
Осенью 2018 года подрядчик – ООО «Перевал» – приступил к работам. В конце 2019-го реконструкция завершилась. На главной сельской улице – Холмской – провели отсыпку земляного полотна, уложили твердое покрытие, сделали мост через реку Пионерская. По обеим сторонам дороги появились тротуары, здесь также обустроили удобные заезды во дворы, установили две автобусные остановки, ограждения и уличное освещение.
Дорожники дали гарантию на пять лет. После зимнего сезона и весенних циклонов у местных жителей была возможность оценить качество проведенных работ.
– Все сделали хорошо. И с нами, жителями, советовались. Мы не один год надеялись, что у нас будет асфальт. Наконец, появилась ровная, чистая дорога, – добавила Людмила Полетаева.
Напомним, всего на Сахалине в этом году по нацпроекту заасфальтируют более 8 километров автодорог регионального значения и еще 17 километров в границах Южно-Сахалинской городской агломерации.
Работы пройдут на 13 участках. В частности, будут капитально отремонтированы дороги, идущие через села Никольское Углегорского района, Сокол – Долинского и Тихменево – Поронайского. Также завершится асфальтирование участков в областном центре: между Дальним и Ёлочками, Ново-Александровском и Санаторным, на улицах 2-я Центральная, Больничная, Пограничная, Деповская.
Еще на 15 участках работы только начнутся. На 216-ом километре автодороги Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск оборудуют автоматический пункт весогабаритного контроля. На отрезке этой же трассы в селе Костромском выполнят капитальный ремонт с применением новых технологий.
Ход дорожных работ находится на постоянном контроле регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко.
Напомним, реконструкция дорог идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.
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