Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2020
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В Сахалинской области сняты ограничения на численность посетителей массовых мероприятий
17:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Услуги ЖКХ подорожают в Сахалинской области с 1 июля

Коммунальные тарифы вырастут с 1 июля в Сахалинской области. Данные представлены на официальном сайте правительства островного региона в разделе "Тарифы".

Так, электроэнергия подорожает на 20 копеек за киловатт в час. Водоотведение станет дороже почти на рубль. За тепло придется платить больше почти на 53 рубля за гигакалорию. Стоимость вывоза мусора вырастет для всех категорий граждан, в том числе льготных. 

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