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09:34, 02.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Центризбирком подсчитал половину протоколов голосования по поправкам

Центризбирком подсчитал половину протоколов голосования по поправкам
Центральная избирательная комиссия РФ подсчитала  более 50% протоколов голосования по внесению поправок в Конституцию. 
Изменения в  основной закон страны поддержали 76,22% участников голосования, против высказались 22,94%. 
 
Как пишет РБК, предварительные результаты голосования изменились по сравнению с теми данными, которые были зафиксированы после подсчета 30% бюллетеней. Тогда, по словам Эллы Памфиловой, поправки в Конституцию поддерживали около 74%, против выступали менее 25%.
 
Подсчет голосов в Сахалинской области завершен. "За"  проголосовало 74,88%, "против" - 24,04%.

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