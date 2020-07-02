Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24». Об этом пишет РБК.
«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся», — сказал министр. По его словам, к этому также готовятся дети и учителя.
Кравцов отметил, что с учетом ситуации с коронавирусом меры эпидемиологической защиты будут усилены, по этому вопросу ведется работа с регионами.
17 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что есть «высокая доля уверенности», что учащиеся вернутся в школы 1 сентября.
В марте в российских школах прекратились очные занятия из-за коронавируса, после объявленных каникул школьники перешли на дистанционное обучение. Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в 1–8 классах 15 или 16 мая, десятых классах — 29 или 30 мая, девятых и одиннадцатых классах — 5 июня.
В этом году школьники получили аттестаты без сдачи единого госэкзамена. ЕГЭ буду сдавать только те, кто собирается в вузы. Основной этап госэкзаменов начнется 3 июля.
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