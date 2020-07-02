Сахалинская область стала участником федерального пилотного проекта в сфере ЖКХ

1 июля на Сахалине и Курилах, а также в пяти других субъектах Федерации - Санкт-Петербурге, Калининградской, Московской, Саратовской областях и Республике Саха (Якутия) – начнется тестирование единой информационной системы мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов на объектах коммунального хозяйства.

В этих регионах уже действуют современные автоматизированные системы учета, которые объединяют диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций. В ходе проекта они будут по утвержденному стандарту собирать и классифицировать информацию о всех событиях – авариях и инцидентах на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В дальнейшем сведения будут поступать в единый ситуационный центр Минстроя России.

– Собранная информация позволит детально анализировать состояние коммунального хозяйства как на федеральном, так и на региональном уровне, выявлять слабые места и при формировании планов капитального ремонта и реконструкции определять, куда надо в первую очередь вкладывать средства, – сказал Алексей Белик, председатель правительства Сахалинской области. – Нововведение поможет нам обеспечить дома сахалинцев и курильчан электроэнергией, водой, теплом, своевременно и с должным качеством проводить подготовку к зиме.

– Очень важно, что в ходе пилотного проекта будет введен единый унифицированный подход к классификации происшествий на объектах ЖКХ, – рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна. – Например, сегодня по-разному определяются такие понятия, как авария или технологический сбой. В результате подчас возникает недопонимание. Теперь эта проблема будет устранена.

Поддержку единому ситуационному центру Минстроя России и сбору информации из регионов обеспечит Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.