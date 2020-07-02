До миллиона рублей компенсируют сахалинским предприятиям при переводе авто на газ
До миллиона рублей компенсируют сахалинским предприятиям при переводе авто на газ. На переоснащение каждой машины из этой суммы можно направить до 150 тысяч рублей. Финансовую помощь также окажут сервисным центрам, которые занимаются установкой газового оборудования – им возместят 70% затрат на покупку необходимой для этого техники (не более миллиона рублей). Новые меры поддержки разработаны по поручению губернатора Валерия Лимаренко.
Чтобы воспользоваться льготами, руководителям островных предприятий следует обратиться в администрации муниципальных образований.
Об этом стало известно сегодня в ходе встречи бизнесменов, а также представителей частных и государственных организаций со специалистами областного министерства энергетики.
– На Сахалине действует беспрецедентный пакет мер поддержки бизнеса, занимающегося развитием газомоторной инфраструктуры, а также автомобилистов, использующих экологически чистое топливо. По этому направлению мы – лидеры. Причем не только на Дальнем Востоке, но и по стране, – заметил начальник департамента газификации министерства Данила Вертопрахов. – К примеру, жители области могут переоборудовать авто и получить полную компенсацию. А сельхозпроизводителям и организациям, задействованным в пищевой промышленности, возвращают 70-90 процентов средств, потраченных на переоснащение транспорта.
Компенсацию также получат покупатели передвижных газовых заправщиков – 90 процентов от стоимости техники. Кстати, сейчас для Сахалина изготавливают сразу три мобильные станции. Их за счет муниципальных средств приобретут для Невельского, Поронайского и Тымовского районов.
По мнению Артура Рахматова, начальника отдела по управлению территорией Ново-Александровск, создание газозаправочной сети будет стимулировать жителей области на переоборудование машин. Выгоды при использовании голубого топлива он описал журналистам после совещания.
– Раньше мой автомобиль расходовал 20 литров бензина на 100 километров. Поэтому в течение года на топливо уходило около 300 тысяч рублей. При переходе на газ эта сумма снизилась более чем в 2 раза, – подчеркнул Артур Рахматов.
Отметим, до конца года будет открыта вторая стационарная газовая заправка в Южно-Сахалинске. Она даст возможность заправляться экологически чистым топливом тем, кто едет в сторону Корсакова, Анивы, Холмска или Невельска.
Напомним, перевод транспорта на газ – один из инструментов реализации нацпроекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
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