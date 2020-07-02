В Сахалинской области в полтора раза увеличилась компенсация за детские путевки
В Сахалинской области в полтора раза увеличилась компенсация за детские путевки. Максимальная сумма, которую возмещают родителям за отдых детей в стационарных лагерях, возросла с 37 до 57 тысяч рублей. Семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, компенсируют фактические расходы за путевку указанной суммы, остальным - не более 85%.
– Эта мера социальной поддержки у нас в регионе действует с 2010 года. Безусловно, за счет компенсаций отдохнуть получается большему количеству детей и подростков. А родителям не приходится тратить средства, которые они могут направить на другие цели, например, дополнительное образование ребят, – отметила начальник отдела семейной политики областного министерства социальной защиты Галина Щёкотова.
Компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки родители могут получить в отделении социальной поддержки по месту жительства. Обратиться надо в течение 6 месяцев после возвращения детей из санаторной или оздоровительной организации. К заявлению необходимо приложить паспорт, свидетельство о рождении и справку о регистрации ребенка на территории области, а также документ, подтверждающий отдых.
В этом году компенсацией уже воспользовались 77 семей. Сумма выплат из областного бюджета составила 2,4 млн. рублей, сообщили в правительстве Сахалинской области.
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