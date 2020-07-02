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12:32, 02.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко поблагодарил жителей Сахалинской области за активную гражданскую позицию

Валерий Лимаренко поблагодарил жителей Сахалинской области за активную гражданскую позицию

Валерий Лимаренко поблагодарил жителей Сахалинской области за активную гражданскую позицию. Почти 75 процентов всех проголосовавших в регионе одобрили изменения в Конституцию страны. Свою гражданскую позицию на островах высказали около 68 процентов избирателей.

– Голосование по поправкам в Конституцию – событие исторического масштаба. И для нашей страны и островного региона было важным, чтобы в нем приняло участие как можно больше граждан. Мы голосовали не только за Россию, но и за Сахалин и Курилы. Поэтому члены избирательных комиссий добрались до всех удаленных районов и территорий, организовав досрочное голосование для 6 тысяч жителей. В целом, абсолютное большинство проголосовавших на островах – 75 процентов – поддержали изменения в основной закон страны, – отметил губернатор. – Мероприятие прошло легитимно, а легитимность – это фактор доверия. Доверие – главное, что у нас есть, поскольку – это основа для стабильного развития общества.

Валерий Лимаренко подчеркнул, что жители Сахалинской области проголосовали за социальные гарантии, качественную медицину, неприкосновенность границ и другие важнейшие нормы. Все это, по его словам, дает уверенность в завтрашнем дне и подтверждает правильность действий региональных властей по развитию Сахалинской области.

– Дорогие друзья! Вместе со всей страной мы сделали исторический выбор. Приняли решение, от которого зависит будущее России, Сахалинской области, каждого из нас. И я благодарю всех за активное участие и неравнодушие к судьбе Родины, – обратился к сахалинцам и курильчанам губернатор. – Поправки абсолютно созвучны тому, что мы уже делаем. И, безусловно, эта работа будет продолжена.

Голосование по поправкам в Конституцию в Сахалинской области прошло с соблюдением всех норм безопасности и в рамках правового поля. На участках работало более полутора тысяч общественных наблюдателей, многие из которых представляли молодежь. Члены различных политических партий отметили высокое качество организации голосования.

Всего на Сахалине и Курилах работали 449 участков для голосования. Наибольшую активность показали жители Курильского и Южно-Курильского районов, Ногликского и Корсаковского округов.

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