Валерий Лимаренко поблагодарил жителей Сахалинской области за активную гражданскую позицию
Валерий Лимаренко поблагодарил жителей Сахалинской области за активную гражданскую позицию. Почти 75 процентов всех проголосовавших в регионе одобрили изменения в Конституцию страны. Свою гражданскую позицию на островах высказали около 68 процентов избирателей.
– Голосование по поправкам в Конституцию – событие исторического масштаба. И для нашей страны и островного региона было важным, чтобы в нем приняло участие как можно больше граждан. Мы голосовали не только за Россию, но и за Сахалин и Курилы. Поэтому члены избирательных комиссий добрались до всех удаленных районов и территорий, организовав досрочное голосование для 6 тысяч жителей. В целом, абсолютное большинство проголосовавших на островах – 75 процентов – поддержали изменения в основной закон страны, – отметил губернатор. – Мероприятие прошло легитимно, а легитимность – это фактор доверия. Доверие – главное, что у нас есть, поскольку – это основа для стабильного развития общества.
Валерий Лимаренко подчеркнул, что жители Сахалинской области проголосовали за социальные гарантии, качественную медицину, неприкосновенность границ и другие важнейшие нормы. Все это, по его словам, дает уверенность в завтрашнем дне и подтверждает правильность действий региональных властей по развитию Сахалинской области.
– Дорогие друзья! Вместе со всей страной мы сделали исторический выбор. Приняли решение, от которого зависит будущее России, Сахалинской области, каждого из нас. И я благодарю всех за активное участие и неравнодушие к судьбе Родины, – обратился к сахалинцам и курильчанам губернатор. – Поправки абсолютно созвучны тому, что мы уже делаем. И, безусловно, эта работа будет продолжена.
Голосование по поправкам в Конституцию в Сахалинской области прошло с соблюдением всех норм безопасности и в рамках правового поля. На участках работало более полутора тысяч общественных наблюдателей, многие из которых представляли молодежь. Члены различных политических партий отметили высокое качество организации голосования.
Всего на Сахалине и Курилах работали 449 участков для голосования. Наибольшую активность показали жители Курильского и Южно-Курильского районов, Ногликского и Корсаковского округов.
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