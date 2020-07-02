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14:32, 02.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил
Ставные невода длиннее 1,5 км запретили ставить на Сахалине
Сахалинским добытчикам лосося определили ограничения на этот год. Соответствующий приказ Минсельхоза от 11 июня 2020 г. № 320 вступит в силу с 7 июля.
Согласно ему, в Восточно-Сахалинской подзоне (от мыса Терпения до мыса Крильон) нельзя использовать ставные невода с длиной центрального крыла, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 1,5 километра, сообщает региональное агентство по рыболовству.
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