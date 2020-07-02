Тихоокеанское
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14:32, 02.07.20 | Новости общества Сахалина и Курил

Ставные невода длиннее 1,5 км запретили ставить на Сахалине

Ставные невода длиннее 1,5 км запретили ставить на Сахалине
Сахалинским добытчикам лосося определили ограничения на этот год. Соответствующий приказ Минсельхоза от 11 июня 2020 г. № 320 вступит в силу с 7 июля.
 
Согласно ему, в Восточно-Сахалинской подзоне (от мыса Терпения до мыса Крильон) нельзя использовать ставные невода с длиной центрального крыла, устанавливаемого от береговой полосы вглубь моря или залива, более 1,5 километра, сообщает региональное агентство по рыболовству.

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