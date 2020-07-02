В Невельске готовятся к сдаче объектов инициативного бюджетирования
В Невельском районе идет активное строительство объектов, победивших в конкурсе проектов инициативного бюджетирования в 2019 году, со сроком реализации в нынешнем. С инспекционной поездкой мэр округа Алексей Шабельник побывал на объектах, где ведутся работы. Первой остановкой стал распадок по улице Сельской, где подрядчиком выполнены работы по обустройству территории. Второй остановкой стало с. Колхозное. Жители этого населенного пункта поддержали обустройство зоны отдыха для проведения культурно-массовых мероприятий на территории клуба. Здесь строители уже закончили укладку бордюра, приступили к укладке тротуарной плитки и строительству сцены.
Немного отстает от срока сдачи строительство спортивной площадки в селе Ясноморское. В разговоре с мэром Алексеем Шабельником подрядчик заверил, что потребуется еще порядка двух недель, чтоб объект сдать «под ключ». В рамках контракта здесь предусматривается демонтаж футбольных ворот, снятие растительного слоя земли, уплотнение грунта, устройство песочного и щебеночного основания, а также железобетонной фундаментальной плиты и резинового покрытия. Кроме того, планируется установка металлических столбов заграждения и калитки из готовых панелей.
В Невельске на территории СОШ №2 идет обустройство аллеи выпускников. Здесь появится металлическое дерево желаний высотой около двух метров, будут высаживаться живые саженцы, а украшением центра аллеи станет гранитная стела с надписью «Аллея выпускников школы №2 Невельска. Основана в 2020 году".
Стоит сказать, что в рамках программы развития инициативного бюджетирования в Сахалинской области на 2017-2025 годы в Невельском городском округе была проведена большая работа по реализации в 2020 году общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах. На общих собраниях граждан в населенных пунктах путем прямого голосования определялся наиболее значимый проект, направленный на решение вопросов местного значения. Далее администрация Невельского городского округа совместно с инициативной группой невельчан подготовила проектные предложения, которые и были направлены на областной конкурс, где одержали победу, сообщили в пресс-службе администрации Невельского городского округа.
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