В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию

Прибывающим в островной регион со справками об отсутствии коронавируса теперь не надо находиться в двухнедельной изоляции. Такая информация прозвучала вчера, 2 июля, во время прямой линии губернатора Валерия Лимаренко в социальных сетях.

В начале эфира глава региона сообщил, что новые правила вступают в силу со 2 июля. Жителям Сахалинской области и трудовым мигрантам с цифровыми пропусками больше не нужно две недели находиться в строгой обсервации на дому или в специализированных пунктах. Если у человека есть отрицательный тест на COVID-19, можно сразу выходить из дома и приступать к работе.

Новые правила касаются также туристов, но только из организованных групп, которые приобрели тур через операторов. Туристический сезон на островах стартует с 6 июля.

– Мы шаг за шагом возвращаемся к нормальной жизни. Сахалинская область – лидер по тестированию на коронавирус, благодаря чему заболевание выявляется на ранней стадии, и люди переносят его в легкой форме. Эффективно работает система цифровых пропусков, и отменять ее мы пока не планируем. И самый главный барьер для инфекции – это общая культура людей. Спасибо сахалинцам и курильчанам, что проявляют сознательность и соблюдают меры безопасности, – сказал Валерий Лимаренко.

На сегодняшний день в островном регионе зафиксировано 876 случаев COVID-19. 405 человек уже выздоровели. 471 пациент пока на лечении, из них 300 – болеют бессимптомно.

– Эпидситуация у нас находится в «зеленой зоне». Показатель заболеваемости в регионе ниже российского в 3,5 раза. Коэффициент распространяемости ниже единицы. Нет ни одного летального случая. Ситуация находится под контролем, – сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова.

Министр здравоохранения региона Владимир Ющук рассказал, что в аэропорту и на паромной переправе продолжат дежурить бригады медицинских работников. Они будут осматривать пассажиров и при выявлении симптомов заболевания смогут оперативно принять меры.

В ходе прямой линии стало известно и о других мерах по снятию ограничений. Ресторанам и точкам общественного питания разрешено работать в привычном графике, а не до 21:00, как было ранее. Снят запрет на проведение шведских столов. Банкеты и фуршеты пока проводить нельзя, также закрытыми пока остаются ночные клубы.