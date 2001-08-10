В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Прибывающим в островной регион со справками об отсутствии коронавируса теперь не надо находиться в двухнедельной изоляции. Такая информация прозвучала вчера, 2 июля, во время прямой линии губернатора Валерия Лимаренко в социальных сетях.
В начале эфира глава региона сообщил, что новые правила вступают в силу со 2 июля. Жителям Сахалинской области и трудовым мигрантам с цифровыми пропусками больше не нужно две недели находиться в строгой обсервации на дому или в специализированных пунктах. Если у человека есть отрицательный тест на COVID-19, можно сразу выходить из дома и приступать к работе.
Новые правила касаются также туристов, но только из организованных групп, которые приобрели тур через операторов. Туристический сезон на островах стартует с 6 июля.
– Мы шаг за шагом возвращаемся к нормальной жизни. Сахалинская область – лидер по тестированию на коронавирус, благодаря чему заболевание выявляется на ранней стадии, и люди переносят его в легкой форме. Эффективно работает система цифровых пропусков, и отменять ее мы пока не планируем. И самый главный барьер для инфекции – это общая культура людей. Спасибо сахалинцам и курильчанам, что проявляют сознательность и соблюдают меры безопасности, – сказал Валерий Лимаренко.
На сегодняшний день в островном регионе зафиксировано 876 случаев COVID-19. 405 человек уже выздоровели. 471 пациент пока на лечении, из них 300 – болеют бессимптомно.
– Эпидситуация у нас находится в «зеленой зоне». Показатель заболеваемости в регионе ниже российского в 3,5 раза. Коэффициент распространяемости ниже единицы. Нет ни одного летального случая. Ситуация находится под контролем, – сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова.
Министр здравоохранения региона Владимир Ющук рассказал, что в аэропорту и на паромной переправе продолжат дежурить бригады медицинских работников. Они будут осматривать пассажиров и при выявлении симптомов заболевания смогут оперативно принять меры.
В ходе прямой линии стало известно и о других мерах по снятию ограничений. Ресторанам и точкам общественного питания разрешено работать в привычном графике, а не до 21:00, как было ранее. Снят запрет на проведение шведских столов. Банкеты и фуршеты пока проводить нельзя, также закрытыми пока остаются ночные клубы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:32 29 Июня На «Горном воздухе» провели марафон отжиманий
15:32 29 Июня Торговые центры и фитнес-клубы могут появиться во Владимировке
13:12 29 Июня Часть сахалинцев в Луговом и Новоалександровске во вторник останется без света
- 17:12 29 Июня В Сахалинской области сняты ограничения на численность посетителей массовых мероприятий
- 13:12 18 Июня Для прибывающих на острова военных предусмотрят дополнительные меры профилактики COVID-19
- 10:12 17 Июня Сахалинские некоммерческие организации приглашают к участию в специальном конкурсе Фонда президентских грантов
12:32 18 Июня Число заболевших Covid-19 в Сахалинской области превысило 400
13:42 18 Июня Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска завтра
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?