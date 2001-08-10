Детские оздоровительные лагеря открываются в Сахалинской области

В Сахалинской области открываются детские оздоровительные лагеря. 9 июля начнет работать «Лесное озеро», 13 июля – «Юбилейный», а до 20 июля – «Сахалинский Артек». Площадки отдыха ранее использовались как обсерваторы. После дезинфекции они будут готовы принять детей. Такая информация прозвучала в ходе прямого эфира с губернатором Валерием Лимаренко, который посвятили вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также стало известно, что островным школьникам предоставят путевки в оздоровительные лагеря вне очереди. В следующем году их получат ребята, чьи смены в загородных учреждениях отдыха в этом сезоне были отменены из-за COVID-19.

– Для этого родителям школьников необходимо обратиться по телефону 72-26-06 или посетить областной центр внешкольной воспитательной работы. Путевки вне очереди будем выдавать на май-июнь 2021 года, – рассказала Анастасия Киктева, министр образования региона, которая добавила, что с 1 сентября в школах Сахалинской области возобновят очное обучение.

Отметим, всего в регионе была организована работа 24 обсерваторов, в том числе на базе гостиниц и спортзалов. Теперь останутся лишь 3 обсерватора – в гостинице «Спортивная», дортехшколе железной дороги и лагере «Юный железнодорожник» (в селе Таранай). Они смогут вместить 217 человек.